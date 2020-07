Buon compleanno Riccardo Muti, Massimo Cellino, Luca Barbareschi… (Di martedì 28 luglio 2020) Buon compleanno Riccardo Muti, Massimo Cellino, Luca Barbareschi… …Lisa Gastoni, Guido Caroselli, Vincenzo Sparagna, Laura Fasiolo, Marco Ferradini, Mario Mantovani, Elio de Capitani, Gennaro Malgieri, Antonio Sciortino, Franco di Mare, Salvatore di Maggio, Patrizia Pellegrino, Max Giusti, Carla Ruocco, Alexis Tsipras, Paolo Buso, Gianni Cantagalli, Luigi Petrazzuolo, Andrea Lovotti, Alex di Giorgio… Oggi 28 luglio compiono gli anni: Renato Zanettovich, violinista; Antonio Schiavoni, ex calciatore; Lisa Gastoni, attrice; Franco Gandini, ex ciclista; Renato Cortesi, attore, doppiatore, dialoghista; Giampaolo Ambrosi, ex slittinista; Riccardo Muti, direttore d’orchestra; Rosario Sbano, ex calciatore, allenatore; ... Leggi su romadailynews

sscnapoli : ?? Buon compleanno, #Hamsik! ?? #ForzaNapoliSempre - WeCinema : Sempre bellissima ed elegante, tra le donne del cinema più ammirate al mondo, buon compleanno a #HelenMirren! Una p… - UEFAcom_it : ?? Buon compleanno, Perotti ?? #UCL - ChristineSophi : @_Cotu Buon compleanno! - Danila9631 : RT @albert_Napoli: Buon compleanno Capitano ???? Chi ama non dimentica ?? #MH17 -