Bovisio Masciago | incidente tra 4 auto e camion | un ferito grave

Bovisio Masciago (Monza e Brianza), 27 luglio 2020 - Grave incidente nel pomeriggiio di oggi a Bovisio Masciago (Monza e Brianza), lungo la ss527. Nello schianto è rimasto un uomo di 74 anni è rimasto ...

Legnaia in fiamme nella notte, vigili del fuoco e forze dell’ordine ad Albiate

Intervento in piena notte per i vigili del fuoco e forze dell’ordine della Brianza per una legnaia in fiamme ad Albiate. Nessun ferito. Intervento in piena notte per i vigili del fuoco e forze dell’or ...

