Bocelli 'offeso' dal lockdown, Fedez gli 'presenta' un ragazzo malato di Covid: 'Fai silenzio' (Di lunedì 27 luglio 2020) Fedez non ha preso bene le dichiarazioni di Andrea Bocelli che oggi, ospite al convegno dei negazionisti del Covid ha detto di essersi sentito 'umiliato e offeso' dal lockdown e che siccome lui non ... Leggi su globalist

dellorco85 : In Brasile (zero lockdown), la rete sindacale che rappresenta quasi 1 milione di medici e infermieri ha appena denu… - HuffPostItalia : Anche Bocelli con i negazionisti del Covid: 'Umiliato e offeso da privazione libertà durante il lockdown' (VIDEO) - repubblica : Bocelli: 'Umiliato e offeso da privazione della libertà durante il lockdown' - luisa_chiari : RT @DrApocalypse: #Bocelli: 'C'è stato un momento in cui mi sono sentito umiliato e offeso per la privazione della libertà di uscire di cas… - dgsoftwa19 : RT @DarioBallini: 'Mi sono sentito e offeso e umiliato dal lockdown' Dice #Bocelli che ha 'subito' La reclusione anti #COVID19 in una tenu… -