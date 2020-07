Bimba positiva al covid in un centro estivo nel Padovano: 80 tamponi a iscritti e animatori (Di lunedì 27 luglio 2020) Una Bimba iscritta a un centro estivo in provincia di Padova è risultata positiva al coronavirus. Sono stati predisposti 80 tamponi, per controllare lo stato di salute degli iscritti e degli animatori del centro. Lo racconta Il Mattino di Padova: Il caso è stato prontamente segnalato dalla famiglia della ragazzina agli organizzatori del centro estivo, che hanno attivato immediatamente il Dipartimento di Prevenzione: oggi e domani in 80 – bambini e operatori – si sottoporranno al tampone. La catena di informazione e prevenzione è stata efficace. Il centro estivo riprenderà regolarmente mercoledì.Il centro ... Leggi su huffingtonpost

