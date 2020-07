Benevento, cittadinanza onoraria a Oreste Vigorito (Di lunedì 27 luglio 2020) Questa mattina Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha conferito la cittadinanza onoraria a Oreste Vigorito, presidente del club da quindici anni. Il riconoscimento arrivato dopo un campionato di Serie B assolutamente dominato dai giallorossi, che hanno conquistato la promozione in netto anticipo. All’allenatore Filippo Inzaghi e al direttore sportivo Pasquale Foggia è stata conferita una targa. Queste le parole del sindaco Mastella. Vigorito sta regalando alla comunità un ‘impresa eccezionale, l’ha fatta sognare attraverso il calcio e vogliamo che il sogno continui. Concedergli la cittadinanza mi emoziona. Si è espresso così invece il presidente del Benevento. Questa onorificenza vale per me e per la ... Leggi su ilnapolista

