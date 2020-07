Benevento – Chievo – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Benevento torna a giocare in casa nella penultima giornata di Serie B 2019/20, stagione che ha visto i sanniti assoluti protagonisti avendo stravinto il campionato. In quest’occasione i primi in classifica affronteranno il Chievo che invece ha ancora da chiedere alla stagione corrente. Il match avrà inizio alle ore 21.00 oggi lunedì 27 luglio. Benevento – Chievo – Come arrivano alla gara Dopo una “frenata” post vittoria del torneo, anche fisiologica, da parte del Benevento costituita da due sconfitte e un pareggio, gli uomini di Inzaghi hanno inanellato altre due vittorie, contro Frosinone e Livorno, che hanno portato il bottino punti a quota 83. Streghe con la testa sgombra ma che restano il collettivo più pericoloso da affrontare. La ... Leggi su giornal

Agimegitalia : #Scommesse calcio #SerieB: #Benevento-#Chievo, ultima chiamata per i veneti, «2» a 2,75 su #Betaland - Feuille2Match_ : ???? Serie B Matchs de 21h : Benevento - Chievo Verona Cittadella - Venezia Crotone - Frosinone Empoli - Cosenza J… - planetafutgol : Destacado de hoy #Championship Cardiff - Fulham #SerieB Pordenone - Salernitana Perugia - Trapani Cittadella - Ve… - blab_live : #SerieB #BeneventoChievo: Clivensi per i playoff. Probabili formazioni, pronostico e variazioni Blab Index - ilvaglio1 : Il Benevento calcio si congeda dal ‘Ciro Vigorito’ nella stagione delle sua trionfale promozione #serieb #chievo… -