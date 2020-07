Battiti live 2020: scaletta, cantanti, conduttori, date e streaming (Di lunedì 27 luglio 2020) Da oggi, 27 luglio 2020, su Italia 1 va in onda Battiti live 2020, programma che segna il ritorno della musica live in televisione dopo l’emergenza Coronavirus. La messa in onda dello show, giunto alla 18esima edizione e che si snoderà lungo sei puntate, è prevista per le ore 21,15. Ma quali sono i cantanti che si esibiranno? E i conduttori? Vediamo insieme tutte le informazioni sullo show. conduttori A condurre l’edizione 2020 di Battiti live saranno Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. “Abbiamo fortemente voluto continuare a far battere il cuore della musica anche questa estate, sfidando le mille difficoltà – le parole di Alan Palmieri -. Porteremo il ... Leggi su tpi

_godgiven_ : RT @ViviCastellanaG: Grotte di Castellana - Per Battiti Live 2020 Fabrizio Moro va... sottoterra - Turchese4 : RT @isabellamisceo: #FabrizioMoro in concerto nelle Grotte di Castellana per una tappa di Battiti Live: lo show anche su Italia 1 https://t… - isabellamisceo : RT @ViviCastellanaG: Grotte di Castellana - Per Battiti Live 2020 Fabrizio Moro va... sottoterra - infoitcultura : 'Battiti live' rilancia la musica dal vivo dopo la pandemia: Otranto fa festa per essere stata scelta - infoitcultura : Battiti Live 2020, scaletta e cantanti della prima puntata -