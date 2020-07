Barcellona nel caos, Arthur non giocherà contro il Napoli (Di lunedì 27 luglio 2020) Arthur non scenderà in campo contro il Napoli Altra grana in casa Barcellona, con il centrocampista Arthur che ha comunicato al club che non si … L'articolo Barcellona nel caos, Arthur non giocherà contro il Napoli proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona nel Da Barcellona a Civitavecchia con 23 chili di marijuana nel camion: arrestato narcotrafficante IlFaroOnline.it Napoli, dopo la strigliata di Gattuso azzurri con l'Inter per una prova d'orgoglio

È soprattutto il penultimo test in vista della sfida di Champions dell'8 agosto a Barcellona, al di là del fascino che rende comunque speciali le sfide a San Siro con l'Inter, anche se stavolta la pos ...

Seidl: “Motore Mercedes, cambio Mclaren”

Nel 2021 la Mclaren tornerà a essere motorizzata Mercedes, ma il team principal della casa inglese afferma che il cambio resterà un marchio di fabbrica La prossima stagione segnerà il ritorno di un al ...

