Al via l'ecobonus per moto, scooter e ibridi (Di lunedì 27 luglio 2020) ecobonus moto, valore degli incentiviecobonus, categorie di motoveicoli da acquistareecobonus moto, le 4 fasiecobonus moto, valore degli incentiviTorna su È scattato dal 22 luglio scorso l"ecobonus" per l'acquisto di moto e scooter elettrici o ibridi. Il decreto Rilancio, convertito in legge, permette di accedere alla rottamazione prevista per moto e scooter elettrici. Quindi chi ha un mezzo da rottamare può prenotare il bonus sul sito ecobonus.mise.gov.it,; in caso contrario servirà aspettare qualche giorno prima di poter richiedere il contributo. Se si compra senza usufruire della rottamazione è previsto ...

È scattato dal 22 luglio scorso l"ecobonus" per l'acquisto di moto e scooter elettrici o ibridi. Il decreto Rilancio, convertito in legge, permette di accedere alla rottamazione prevista per moto e sc ...

