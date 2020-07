Adriana Volpe è single? La risposta della conduttrice (Di lunedì 27 luglio 2020) Sono mesi che si vocifera maretta tra Adriana Volpe e Roberto Parli. La partecipazione al Grande Fratello VIP aveva fatto mostrare qualche crepa nel matrimonio tra la conduttrice di Ogni Mattina e l'uomo, sposati da 12 anni. L'amicizia tra Adriana e il modello Andrea Denver non era stata ben vista dall'uomo che le spedì anche una lettera esprimendo la sua rabbia.Da allora i rumors su una possibile fine della storia della coppia sono spuntati più e più volte, così come le smentite. La conduttrice su Instagram è intervenuta nuovamente per seppellire l'indiscrezione un'altra volta.Adriana Volpe è single? La risposta della ... Leggi su blogo

framastronardi : Ho guardato un po’ di volte #ognimattina quello che emerge è una Adriana volpe che per quanto rilanciata dal gfvip… - lobsangkk : RT @ASlash16: Cioè la RAI mantiene Diaco e non Alessandro Greco. Ha Magalli e non Adriana Volpe. Ha perso X Factor, Isola dei Famosi e ora… - infoitcultura : Adriana Volpe perde le staffe in diretta | Carica contro Carmen Di Pietro - tempoweb : #SamanthaTogni accanto a #Magalli ne #ifattivostri. Cosa dice su #AdrianaVolpe #rai #ballandoconlestelle #tv… - pascaziomarco : RT @darveyfeels_: Adriana Volpe sempre bellissima ma in total white un po’ di più ???? #OgniMattina -