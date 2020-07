"Vipere di corte e gelosie". Harry e Meghan, cosa c'è davvero dietro ai litigi con William e Kate: scenari impensabili (Di domenica 26 luglio 2020) Il principe Harry e la moglie Meghan Markle erano frustrati dal fatto che i ruoli ufficiali più prestigiosi fossero affidati al principe William e a Kate Middleton e si sentivano quindi "spinti alla deriva" dalla famiglia reale e dalle "Vipere di corte". Sono alcuni dei particolari che emergono dal libro "Finding Freedom", la biografia non autorizzata dei duchi di Sussex. C'è scritto anche dei rapporti gelidi tra fratelli e cognati e della gelosia nei confronti degli eredi al trono. Harry e Meghan, dopo le indiscrezioni del Times e del Sunday Times, hanno precisato di non aver partecipato alla stesura del libro, scritto dai giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand, che si sono basati su informazioni raccolte dagli amici ... Leggi su liberoquotidiano

