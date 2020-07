Traffico Roma del 26-07-2020 ore 09:30 (Di domenica 26 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati all’ascolto e studio Marina riccomi circolazione scorrevole in città brevi rallentamenti sul raccordo anulare per incidente in prossimità di via Nomentana lungo la carreggiata esterna per Chi ha diretto verso il litorale Romano il Traffico è già intenso ed in aumento sulla via Litoranea rallentamenti tra Castel Fusano e Torvaianica nelle due direzioni su via Aurelia code tra il bivio per la XII Roma Civitavecchia e Palidoro in direzione Civitavecchia prosegue la stagione estiva del Teatro dell’Opera al Circo Massimo dalle 20:30 possibile chiusura al Traffico tra via dei Cerchi e via dell’Ara massima di Ercole deviazioni per le linee bus di zona In zona Fonte Nuova sempre questa sera manifestazione Isola che ... Leggi su romadailynews

I giorni di maggior traffico verso le principali destinazioni vacanziere riguarderanno ... che insieme alla SS7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e il Garigliano; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 ...

A Cogliate lavori in centro per la sostituzione della rete del gas

Da domani partiranno i lavori in piazza Roma, che renderanno necessaria la chiusura parziale di tre strade cruciali per l’attraversamento. La rotatoria della piazza verrà infatti totalmente chiusa al ...

