STALKER 2: ecco le nuove informazioni sul gioco (Di domenica 26 luglio 2020) GSC Game World ha parlato nuovamente del suo ambizioso proggetto STALKER 2 rivelandone alcune interessanti informazioni in una FAQ La prima volta che abbiamo potuto vedere il nuovo titolo horror di GSC Game World in azione risale al 2018. Negli ultimi giorni STALKER 2 è tornato finalmente a mostrarsi. In occasione dell’attesissima conferenza Microsoft, l’Xbox Games Showcase, il nuovo gioco è apparso in un inquietante trailer. I fan attendono un ritorno della saga fin dal lontano 2009, l’anno che vide la release di STALKER: Call of Pripyat. Il trailer ha innescato l‘hype degli appassionati che si sono lanciati in domande di ogni tipo sul titolo e GSC Game World, a tale riguardo, ha ben pensato di pubblicare una FAQ sul suo sito ufficiale. Andiamo a vedere i ... Leggi su tuttotek

botxboxseriesx : RT @tuttoteKit: STALKER 2: ecco le nuove informazioni sul gioco #GSCGameWorld #PC #STALKER2 #STALKER2 #XboxSeriesX #tuttotek - davidemonge : RT @tuttoteKit: STALKER 2: ecco le nuove informazioni sul gioco #GSCGameWorld #PC #STALKER2 #STALKER2 #XboxSeriesX #tuttotek - tuttoteKit : STALKER 2: ecco le nuove informazioni sul gioco #GSCGameWorld #PC #STALKER2 #STALKER2 #XboxSeriesX #tuttotek - m3h4kk0 : @Ilconservator Ma che vi manca gente? Cosa vi manca? Che problemi avete? Ma un po' di cazzi vostri ? Ma dai su, sie… - tuttoteKit : Xbox Games Showcase: ecco il primo trailer ufficiale di STALKER 2 #GSCGameWorld #STALKER2 #XboxGamesShowcase… -