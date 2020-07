Serie A, le probabili formazioni di Verona-Lazio: i dubbi e le idee di Ivan Juric e Simone Inzaghi (Di domenica 26 luglio 2020) La Serie A continua a dare spettacolo.Archiviate le prime tre gare della 36esima giornata del campionato, Milan-Atalanta (1-1), Brescia-Parma (1-2), Genoa-Inter (0-3) e Napoli-Sassuolo (2-0), oggi si proseguirà con altre sei avvincenti match. Tra le sfide più calde e accese di questa giornata, c'è sicuramente quella del Bentegodi, dove Hellas Verona e Lazio si sfideranno per provare a consolidare gli obiettivi, diversi, di questa stagione: la gara, in programma alle ore 19.30, sarà visibile sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 253.Pochi dubbi per Ivan Juric, che per la sua difesa a tre punta su Rrahmani, Gunter ed Empereur con SIlvestri in porta. Faraoni e Lazovic agiranno sulle fasce e ... Leggi su mediagol

Ritrovare l'equilibrio. E con quello lo scudetto. Incassato lo schiaffo di Udine, la Juve volta pagina con l'intento di non sprecare il secondo match-ball per il tricolore. Stasera all'Allianz Stadium ...

Verona-Lazio, Inzaghi: "Obiettivo raggiunto ma vogliamo finire bene"

Dopo aver ritrovato il successo contro il Cagliari all'Olimpico, la Lazio è attesa dalla sfida del Bentegodi contro l'Hellas Verona. Gara presentata così da Simone Inzaghi: "Sappiamo che affronteremo ...

