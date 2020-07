Sampdoria, Osti: “Contento del lavoro di Ranieri, speriamo di ripartire con lui” (Di domenica 26 luglio 2020) “Sono molto contento dei giocatori e di Ranieri. L’allenatore si trova benissimo in questa squadra. speriamo di ripartire con lui”. Queste le dichiarazioni di Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, prima del match contro la Juventus all’Allianz Stadium a proposito del futuro di Claudio Ranieri. La formazione blucerchiata si trova a quarantuno punti in classifica: “Questa squadra ha dato tantissimo e ha raggiunto un obiettivo importantissimo dopo una partenza difficile – ha spiegato il dirigente blucerchiato ai microfoni di Sky Sport – Dopo il lockdown ha trovato condizione e motivazioni con ottime partite”. Poi sulla situazione dei rinnovi dei contratti in scadenza nel 2021 come Ramirez e Bonazzoli: “Valuteremo insieme al ... Leggi su sportface

