Rotolo Giapponese: il dolce sofficissimo ripieno di marmellata! (Di domenica 26 luglio 2020) Un dolce alto e sofficissimo ripieno di squisita marmellata! Di cosa parliamo? Del buonissimo Rotolo Giapponese. Un dessert invitante e delizioso, ottimo per ogni occasione: dai compleanni, agli anniversari ma anche, più semplicemente, per stupire gli ospiti a fine cena! Un prezioso consiglio, prima di iniziare a scoprire la ricetta, è quello di prepararlo usando una pasta biscotto altissima. Per renderlo così soffice è molto importante montare gli albumi a neve fermissima ed usare una teglia non troppo grande, in questo modo il Rotolo verrà più alto e più spumoso! Pronte per sbizzarrirvi in cucina? Allora, non vi resta che scoprire questa meravigliosa ricetta dolce! I bambini ne andranno matti, e non ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Rotolo Giapponese Kakemono, bellezza ineffabile nel tempo che scorre – Corriere di Como Corriere di Como Kakemono, bellezza ineffabile nel tempo che scorre

Un prezioso rotolo di tessuto o di carta, dipinto o calligrafato, appeso alle pareti in occasioni speciali o utilizzato come decorazione lungo le stagioni. È il “kakemono”, espressione della pittura g ...

KAKEMONO. Cinque secoli di pittura giapponese in mostra a Lugano

Fino al 21 febbraio 2021, il MUSEC | Museo delle Culture di Lugano ospita KAKEMONO, la più estesa esposizione mai dedicata alla pittura giapponese. Dopo l’arte del Novecento, letta attraverso la lente ...

