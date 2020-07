Olivia de Havilland: è morta a 104 anni la Melania di Via col vento (Di domenica 26 luglio 2020) É morta oggi, domenica 26 luglio 2020, all'età di 104 anni, Olivia de Havilland, vincitrice di due Premi Oscar, storica interprete di Melania in Via col vento. Olivia de Havilland, storica interprete di Via col vento, è morta oggi, domenica 26 luglio 2020, nella sua casa di Parigi, città in cui l'attrice ha vissuto per gli ultimi 60 anni. A darne notizia la sua addetta stampa. Due volte vincitrice del Premio Oscar come migliore attrice protagonista - nel 1947 per A ciascuno il suo destino e nel 1950 per L'ereditiera - Olivia de Havilland ha raggiunto il picco di popolarità già nel 1940 con Via col vento, il ... Leggi su movieplayer

