Meteo TORINO: ritorna l'estate, GRANDE CALDO in settimana (Di domenica 26 luglio 2020) Il Meteo su TORINO sarà caratterizzato da un quadro Meteo stabile fin da domenica, in consolidamento da inizio settimana con temperature in forte aumento per l'apporto d'aria calda nord-africana. Domenica 26: quasi sereno. Temperatura da 18°C a 30°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est 4 Km/h, raffiche 20 Km/h. Zero Termico: circa 4000 metri. Lunedì 27: poco nuvoloso. Temperatura da 19°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in aumento. Vento: in media da Est/Sud-Est 3 Km/h, raffiche 18 Km/h. Zero Termico: circa 4500 metri. Martedì 28: quasi sereno. Temperatura da 20°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Est 3 Km/h, raffiche 16 Km/h. Zero Termico: circa 4400 ... Leggi su meteogiornale

Aveva dovuto attendere oltre sette mesi per avere una visita oculistica all'Asl ma, arrivata al giorno dell'appuntamento, ha scoperto che il medico designato non c'era e che sarebbe dovuta tornare l'a ...

Coronavirus Piemonte, lavoratori dello spettacolo ricevuti in Regione

La firma dell'accordo tra l'ente e i lavoratori per il sostegno al settore messo in crisi dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria, è stata rimandata ad agosto È rimandata ad un prossimo incontro, i ...

