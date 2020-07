Il Var sul fuorigioco non è un colpo di fortuna, è il motivo per cui è stato introdotto (Di domenica 26 luglio 2020) C’è un aspetto che sorprende nelle cronache post Napoli-Sassuolo. Il Var per quattro volte è intervenuto e ha annullato altrettanti gol segnati dal Sassuolo. C’è però un aspetto da chiarire. Il Var non è un’estrazione col bussolotto. Non è una roulette russa del regolamento. In quel caso ci si potrebbe appellare alla fortuna della squadra di Gattuso. Il Var arriva laddove l’occhio umano non riesce. Non ci addentriamo in discussioni sull’illusione ottica, sulla difficoltà di cogliere a occhio nudo il momento in cui parte la palla. Proprio per questo – non certo per la ridicola regola sul fallo di mano (che sarà sempre la stessa ma prima rigori così non ne fischiavano) – il calcio ha avvertito l’esigenza di affidarsi alla tecnologia. Il Napoli non è ... Leggi su ilnapolista

