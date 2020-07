Il cinema nudo e crudo che oggi rischierebbe la "Pelle" - (Di domenica 26 luglio 2020) Cinzia Romani "Skin" di Danny Wolf, su piattaforma dal 18 agosto, è un documentario sulle star (e le comparse) senza veli Nuda e cruda. Di luna e d'ebano. Nera, bianca e umana. Comunque Pelle. Desiderata, esposta ai quattro venti e ai mille set d'un cinema della nudità che adesso fa i conti con un evento speciale: la pandemia. E perciò si chiude al derma sventolato per cultura e per soldi ed evita i contatti intimi tra attori, grazie alla tecnologia CGI: senza veli, sì, ma da soli e davanti a un telone verde, in compagnia d'un plotone di ufficiali del Coronavirus, ingaggiati dalle produzioni quali medici di sorveglianza mentre si gira. Più importanti loro, al momento, di qualsiasi produttore aggiunto o star di fascia alta. Eppure, fino a ieri tutti abbiamo visto le più iconiche scene di ... Leggi su ilgiornale

StrisciaIa : @OrionMrs @97Francesco16 @432wps @PonytaEle Posso venire a ballare nudo con te in piazza? Poi pizza ,cinema e via discorrendo vero??? - BlondePorchetta : Comunque a quanto pare il vicino ubriaco ha fatto il cinema anche col vicino ottantenne che esce in mutande e si la… - fachetti3333 : Maria Elena Boschi, Giulio Berruti nudo: 'Di lui conosciamo tutto... La sua è una fissa'. Dettagli molto intimi -

Ultime Notizie dalla rete : cinema nudo Il cinema nudo e crudo che oggi rischierebbe la "Pelle" ilGiornale.it La meraviglia del cinema per rompere le gerarchie

Una esperta di diritti dei bambini analizza in un incontro pubblico con degli studenti le differenze agghiaccianti tra l’essere bambino israeliano e palestinese. Secondo la legislatura israeliana, che ...

Siberia di Abel Ferrara nelle sale italiane: la recensione in anteprima

Sono poche le personalità in grado di sfornare un film senza trama, fuori dal tempo e dalla geografia, che rapisce per un’ora e mezza e comunica lo stesso senso di solidità e completezza di una sceneg ...

Una esperta di diritti dei bambini analizza in un incontro pubblico con degli studenti le differenze agghiaccianti tra l’essere bambino israeliano e palestinese. Secondo la legislatura israeliana, che ...Sono poche le personalità in grado di sfornare un film senza trama, fuori dal tempo e dalla geografia, che rapisce per un’ora e mezza e comunica lo stesso senso di solidità e completezza di una sceneg ...