I centri estivi diventano “sospesi”: l’idea di una Ong per le famiglie in difficoltà. “Dopo il Covid i bambini hanno bisogno di tornare alla socialità” (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo il caffè e la spesa “sospesi”, arrivano anche i campus estivi che possono essere donati. L’organizzazione non governativa Ciai lancia l’idea per aiutare i bambini provenienti da famiglie fragili che non hanno la possibilità economica di pagare un centro estivo. Al costo di 70 euro – due caffè al giorno per un mese – è possibile regalare una settimana di campus ad uno di questi ragazzi delle scuole primarie. “La nostra iniziativa nasce per dare una risposta ai bisogni dei bambini – afferma Luca Meschi dell’ogn Ciai – A loro serve tornare all’aria aperta e ritornare ad una socialità quotidiana”. I campus si svolgono a Palermo, nel Quartiere Danisinni-Zisa, e a ... Leggi su ilfattoquotidiano

_Lulina_ : Ci gioco anche adesso con i bambini dei centri estivi ma lo ho modificato in “Tappo” perché altrimenti ci cacciano… - Catezaru1989 : RT @tramedicultura: Continuano i centri estivi di Londa con tante, tantissime attività creative anche all'aperto e laboratori in collaboraz… - Tp24it : Alcamo, al via i centri estivi per minori per la stagione estiva 2020 - VanessaNiri : RT @fabiogeda: Per chi come me ha alle spalle anni di centri estivi ed estate ragazzi, con animatori che imponevano ore di attesa prima di… - giudi_327 : RT @ginIemon: Nei ?? centri ?? estivi ?? ci ?? sono ?? un ?? sacco ?? di ?? focolai ?? e ?? chi ?? l’avrebbe ?? mai ?? detto ?? assurdo ?? bambino ?? che ??… -

Ultime Notizie dalla rete : centri estivi Centri Estivi: in Lombardia messi in campo oltre 3.000 progetti Ticino Notizie Zero code e poche spese: i super saldi anticrisi a meno del 50% sul 2019

Il primo giorno di saldi estivi, che pure soddisfa i commercianti ... e a pagarne le conseguenze sono soprattutto le vie del centro. "Negli anni passati il primo giorno si vendeva per decine ...

Cerignola, pochi medici e il primario propone di chiudere tre reparti

«Nel periodo estivo» scrive Acquafredda al direttore generale dell ... Solo che il reparto di pediatra nel centro ofantino è accorpato a quello di fibrosi cistica; e la carenza di medici con annessa ...

Il primo giorno di saldi estivi, che pure soddisfa i commercianti ... e a pagarne le conseguenze sono soprattutto le vie del centro. "Negli anni passati il primo giorno si vendeva per decine ...«Nel periodo estivo» scrive Acquafredda al direttore generale dell ... Solo che il reparto di pediatra nel centro ofantino è accorpato a quello di fibrosi cistica; e la carenza di medici con annessa ...