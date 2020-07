Gotti: “Vogliamo onorare il finale di stagione. Farò due chiacchiere con la presidenza” (Di domenica 26 luglio 2020) Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti , al termine della gara vinta a Cagliari, ha parlato in in conferenza stampa:“Quello immediato è quello di godersi questo momento, ce lo siamo sudati ed è giusto goderselo. Cercheremo di onorare al meglio il finale, prendendoci il possibile dal campo. Abbiamo provato a essere propositivi, senza essere condizionati dagli altri campi. Nel primo tempo ci è riuscito di più, nella ripresa avevamo qualche strumento in meno ma bene così. Il momento è bello e ci ripaga dei momenti in cui il campo ci ha dato meno. Credo che questa squadra meritasse un’altra classifica, stiamo diventando più sereni e c’è ancora da giocare. Gotti parla anche del suo futuro: “Fa piacere la vicinanza della città di Udine, ... Leggi su alfredopedulla

