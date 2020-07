Giada Pezzaioli confessa un retroscena sulla gravidanza: “Dovevo abortire” (Di domenica 26 luglio 2020) Una triste storia, ma con lieto fine, quella raccontata dalla bellissima Giada Pezzaioli, compagna di Giovanni Conversano, che ora sta bene Giada Pezzaioli (Instagram screenshot)Un retroscena davvero preoccupante, se si pensa alla situazione attuale che vige in Italia, quello raccontato dalla bellissima modella ventiseienne, Giada Pezzaioli. La compagna di Giovanni Conversano, ha raccontato tramite Instagram, un’incredibile fase della sua gravidanza. C’era di certo da preoccuparsi ed allarmarsi, ma quello che le fu detto ha dell’incredibile. Giada, nata a Brescia, ma ormai pugliese di adozione, rende nota la sua storia tramite delle stories Instagram, ne viene fuori un racconto a dir poco ... Leggi su chenews

