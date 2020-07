Francia, cane sbrana proprietaria incinta, il fidanzato di lei: “Non è stato lui, non può essere abbattuto” (Di domenica 26 luglio 2020) cane sbrana la proprietaria incinta, il compagno di lei lo difende: “Non è stato lui” Curtis, lo staffordshire terrier americano accusato di aver sbranato e ucciso la sua proprietaria, Elisa Pilarski, a novembre 2019 in Francia, rischia di essere abbattuto. Pilarski aveva 29 anni ed era incinta di sei mesi quando è morta in seguito a un’emorragia e alle gravi lesioni riportate durante una passeggiata nei boschi di Retz, a 80 km da Parigi, insieme a Curtis. La donna ha riportato morsi alla testa, al torso e agli arti superiori e inferiori, che si sono rivelati fatali. Prima dell’aggressione, aveva telefonato al fidanzato per dirgli che non si sentiva al sicuro, ma ... Leggi su tpi

