Eolico selvaggio, Bochicchio (M5S): “Preoccupati per il Formicoso in Alta Irpinia” (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Il Piano Energia e Ambiente della Regione Campania oggi parla chiaro ed avvalora le nostre preoccupazioni rispetto alla presenza massiccia di impianti eolici in Alta Irpinia”, così la candidata al Consiglio regionale della Campania per il MoVimento 5 Stelle, Carmen Bochicchio. “Nel testo, così come aggiornato al luglio 2020, si confermano tre dati: 1. Nel Sud risultano installati l’89,7% della potenza eolica nazionale e l’87,4% del parco impianti in termini di numerosità; 2. La Campania è la terza regione con maggior potenza installata (precedono la Puglia e la Sicilia); 3. Nella nostra regione circa il 90% delle installazioni si trovano nelle province di Avellino e Benevento. Ma il passaggio su cui occorre maggiormente riflettere è quello ... Leggi su anteprima24

dukana2 : RT @dukana2: #Basilicata??a #Tolve ..paese del leghista Pasquale #Pepe ?passano ?Dall’eolico selvaggio al fotovoltaico senza scrupoli che di… - 007Vincentxxx : RT @dukana2: #Basilicata??a #Tolve ..paese del leghista Pasquale #Pepe ?passano ?Dall’eolico selvaggio al fotovoltaico senza scrupoli che di… - M5SGiorgio : RT @dukana2: #Basilicata??a #Tolve ..paese del leghista Pasquale #Pepe ?passano ?Dall’eolico selvaggio al fotovoltaico senza scrupoli che di… - funaija : RT @dukana2: #Basilicata??a #Tolve ..paese del leghista Pasquale #Pepe ?passano ?Dall’eolico selvaggio al fotovoltaico senza scrupoli che di… - CarloneDaniela : RT @dukana2: #Basilicata??a #Tolve ..paese del leghista Pasquale #Pepe ?passano ?Dall’eolico selvaggio al fotovoltaico senza scrupoli che di… -

Ultime Notizie dalla rete : Eolico selvaggio Basilicata. Dall'eolico selvaggio al fotovoltaico senza scrupoli Basilicata24 Regionali, M5S: “Irpinia, provincia green”

Bisogna valorizzare e non sfruttare, come avvenuto con l’eolico selvaggio, le risorse naturali, bisogna evitare che giungano le malattie delle aree metropolitane, come i mega impianti per i rifiuti.

Il M5S contro il biodigestore a Chiance: “E’ la nostra via del Chianti”

Questo territorio ha già subito un danno con l’eolico selvaggio in prossimità dell’Oasi del Wwf e un altro lo sta per subire se non fermiamo la costruzione del Biodigestore nell’area di Chianche, una ...

Bisogna valorizzare e non sfruttare, come avvenuto con l’eolico selvaggio, le risorse naturali, bisogna evitare che giungano le malattie delle aree metropolitane, come i mega impianti per i rifiuti.Questo territorio ha già subito un danno con l’eolico selvaggio in prossimità dell’Oasi del Wwf e un altro lo sta per subire se non fermiamo la costruzione del Biodigestore nell’area di Chianche, una ...