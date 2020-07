Due squadre del Sud in Serie A, è successo di nuovo! Non capita spesso, e il prossimo anno… (Di domenica 26 luglio 2020) Benevento e Crotone. Prima e seconda. Entrambe in Serie A. Entrambe del Sud. Formalità? Dovrebbe, potrebbe, sembrerebbe. Ma non è cosa comune. In un calcio in cui negli anni “belli” dominavano i grandi imprenditori del Nord, e adesso i ricchi magnati stranieri, i club meridionali – a parte qualche rara eccezione – hanno sempre dovuto faticare per tenere il passo del settentrione. L’apice (in negativo), a tal proposito, è stato toccato in quelle stagioni in cui – in rappresentanza del Sud – c’era solo una squadra in massima Serie. Adesso si viaggia tra le due, tre, quattro compagini, senza però considerare – ad esempio – le due romane. Seconda volta negli ultimi quattro anni per due club del Sud in A Evento non comune, quindi, dicevamo. Due ... Leggi su calcioweb.eu

