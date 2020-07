Coronavirus: primo caso di covid-19 in Corea del Nord (Di domenica 26 luglio 2020) primo caso di contagio in Corea del Nord, il leader NordCoreano Kim Jong-un ha dichiarato “la massima allerta” per il Coronavirus e si prepara a mettere un’intera città in lockdown La Corea del Nord ha comunicato di aver trovato un primo “caso sospetto” al Coronavirus. La KCNA (l’agenzia di stampa governativa) ha reso noto che il sospetto sarebbe un uomo rientrato nel paese lo scorso 19 luglio, proveniente dalla Corea del Sud attraverso la zona demilitarizzata. Kaesong, la città che si trova al confine, è stata posta in lockdown. Kim Jong-un ha dichiarato l’allerta massima per il ... Leggi su bloglive

