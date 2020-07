Cassa integrazione INPS e in deroga: ultime specifiche al 26 luglio (Di domenica 26 luglio 2020) Si continua a fare un gran parlare di Cassa integrazione INPS ed in deroga, molti nostri lettori lamentano di non aver ancora ottenuto il pagamento da marzo o di averne ricevuto solo in parte ed in misura minore a quanto erano certi spettasse loro, a tal riguardo per ben due volta abbiamo anche intervistato la Vice Presidente INPS, l’onorevole Maria Luisa Gnecchi, che con la disponibilità che la contraddistingue si é anche offerta disponibile a verificare le situazioni anomale che gli abbiamo sottoposto. Sulla questione relativa alla Cassa integrazione e alla necessità di prorogarla insieme al blocco dei licenziamenti é intervenuto anche l’onorevole Cesare Damiano, dirigente del partito dem, che ha sentenziato più volte ... Leggi su pensionipertutti

ivanscalfarotto : Noi dobbiamo andare al di là dell’idea dell’assistenzialismo, dello Stato che si occupa di te, che ti paga il reddi… - renatobrunetta : Lo Stato è in crisi di liquidità e il Governo corre il rischio di non avere più denaro per imprese, famiglie e fina… - matteosalvinimi : Ritardi da terzo mondo nella cassa integrazione, niente soldi alle imprese, niente rinvio delle tasse, ma com'è che… - RoniVilar : RT @RadioSavana: In Italia ci sono 14 milioni di poveri, 2 milioni aspettano la cassa integrazione da marzo. Gli unici che stanno bene sono… - CasagrandeStef : RT @RadioSavana: In Italia ci sono 14 milioni di poveri, 2 milioni aspettano la cassa integrazione da marzo. Gli unici che stanno bene sono… -