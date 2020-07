Caserma Piacenza, una trans brasiliana: "Minacciata, costretta a far sesso e picchiata" (Di domenica 26 luglio 2020) Si aggiunge un nuovo elemento all'impianto accusatorio contro i carabinieri della Caserma Levante di Piacenza (LEGGI LE INTERCETTAZIONI). Si tratta della testimonianza di Francesca, una transessuale brasiliana che ha detto di essere stata più volte Minacciata dal maresciallo Marco Orlando. "Se non collabori, se non mi dai lavoro, in un modo o nell'altro ti frego e ti rimando in Brasile", sono le parole che le avrebbe rivolto il comandante della Stazione Levante in diverse occasioni, già un anno e mezzo fa, quando il 'sistema criminale' messo in piedi nella Caserma, secondo le accuse della procura, era ancora sconosciuto. Leggi su tg24.sky

