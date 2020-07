Cagliari-Udinese 0-1: Okaka sigilla la salvezza (Di domenica 26 luglio 2020) In una partita resa sostanzialmente inutile dal risultato di Bologna-Lecce che le aveva già assicurato la salvezza matematica, L’Udinese sbanca Cagliari e corona così una giornata perfetta. Il Cagliari invece sprofonda in una crisi di risultati nerissima: un mese passato dall’ultimo successo. Il primo tempo La partita, che non presenta novità rispetto alle indicazioni della vigilia, parte subito col botto. Al secondo minuto Okaka, su bel cross di Larsen dalla destra, aggancia al volo col piatto e in mezza girata batte imparabilmente Cragno. La rete del vantaggio indirizza la partita. L’Udinese si installa nella metà campo avversaria e grazie all’ispirato De Paul crea numerosi grattacapi alla difesa dei sardi. I tentativi ... Leggi su sport.periodicodaily

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - Udinese_1896 : #DeMaio: 'Vogliamo continuare a migliorarci' Il centrale difensivo bianconero ha parlato al termine della vittoria… - AbdouwahipFall : RT @CR7_inside: .@Cristiano a marqué 22 buts et fait 5 assists en 17 matchs à domicile cette saison. ?? Napoli ????Verona ?? Spal ?? Bologn… - Udinese_1896 : #Gotti: 'Aspettavamo questo periodo da mesi' Il tecnico bianconero ha commentato la vittoria maturata a Cagliari ??… - Ansa_Fvg : Calcio: Gotti si gode vittoria e salvezza dell'Udinese. Seconda sconfitta consecutiva per il Cagliari di Zenga #ANSA -