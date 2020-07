Bologna-Lecce 3-2, KO nel recupero che condanna o quasi i pugliesi (Di domenica 26 luglio 2020) Fa tutto il Lecce nel pomeriggio di Bologna, che prima non si presenta in campo di fatto, subendo 2 reti nei primi 5 minuti di gara, e poi dopo aver rimontato con un grande secondo tempo, nel recupero si fa beffare lasciandosi colpire da un contropiede micidiale del Bologna. Gara piena di emozioni e di gol come da pronostico, ma il risultato finale, Bologna-Lecce 3-2, a sorpresa rischia di condannare alla retrocessione i pugliesi che dovevano assolutamente vincere! Festeggia il Genoa, che a due giornate dal termine conserva 4 punti di vantaggio sul Lecce diretto inseguitore, e avvicina la permanenza in Serie A. LE FORMAZIONI: Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks (56° Krejci); Medel, ... Leggi su sport.periodicodaily

