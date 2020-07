Berlusconi, nessun aiuto a Conte e una certezza “Non arriverà al 2023” (Di domenica 26 luglio 2020) Il leader di Forza Italia: sì al Mes, stop allo stato d’emergenza, lo scostamento di bilancio ed altri temi in un’intervista a Berlusconi. Silvio Berlusconi in un’intervista ha dichiarato che voterebbe «subito» il Mes, anche se i suoi alleati sono contrari. Ha fatto un appello al premier Conte perché accolga le indicazioni di Forza Italia … L'articolo Berlusconi, nessun aiuto a Conte e una certezza “Non arriverà al 2023” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

