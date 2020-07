Zanardi condizioni | ‘Migliora poi peggiora ma è normale’ (Di sabato 25 luglio 2020) Spostato in ospedale a Milano, per Alex Zanardi le condizioni fisiche e neurologiche mostrano un continuo variare tra una situazione positiva ed una negativa. Nella giornata di ieri i medici hanno disposto il trasferimento a Milano di Alex Zanardi per le condizioni non ancora ottimali a livello clinico. Il campione paralimpico lascia quindi la clinica … L'articolo Zanardi condizioni ‘Migliora poi peggiora ma è normale’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

