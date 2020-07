Udinese, Nestorovski: “La Juventus vincerà lo scudetto, ma almeno non lo ha fatto a casa nostra” (Di sabato 25 luglio 2020) Lo scorso giovedì l’Udinese ha colto tre preziosissimi punti grazie alla sorprendente vittoria ottenuta contro la Juventus e l’attaccante del club friulano, Iljia Nestorovski, ha voluto esprimere il proprio pensiero in merito nel corso di un’intervista a ‘Il Gazzettino’: “È stata una serata indimenticabile, perché non capita spesso di vincere contro la Juve, soprattutto se loro con un successo potevano vincere il campionato. Lo vinceranno lo stesso, ma non lo hanno fatto qui, perché abbiamo dato tutto”. Il macedone ha poi spiegato le motivazioni e l’atteggiamento messo in quella gara, decisivi per il successo finale: “Il nostro stimolo principale è la ricerca della salvezza; in più non volevamo che la ... Leggi su sportface

