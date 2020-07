Traffico Roma del 25-07-2020 ore 08:30 (Di sabato 25 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molte le novità non molte anche le auto in circolazione queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare Roma Traffico momento in direzione del Litorale quindi su Aurelia Cristoforo Colombo e Pontina proprio sulla Pontina Ci sono rallentamenti tra Tor de’ Cenci il bivio per pratica di mare in direzione naturalmente di Latina un po’ di Traffico anche sulla litoranea tra Castel Fusano e Torvaianica al momento non ci sono impedimenti particolari dalle 7 di questa mattina per lavori di pulizia a Chiusa via Edmondo De Amicis si tratta della strada che collega il Piazzale dello Stadio Olimpico con via della Camilluccia attenzione quindi alla segnaletica a Trastevere lavori in corso sul ... Leggi su romadailynews

CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code causa traffico intenso a A1 Svincolo Capua (Km 719,8) in uscita in direzione da Napoli dalle 0… - LuceverdeRoma : ??????#Roma #traffico - Sp601 Ostia-Anzio - 'Via Litoranea' code a tratti tra Lido di Castel Fusano e Marina di Ardea >< #luceverde #Lazio - CCISS_Ministero : A24 Roma-Teramo fine traffico rallentato causa lavori tra Svincolo Castel Madama (Km 23,9) e A24 Svincolo Vicovaro… - LuceverdeRoma : ?#Roma - #FonteNuova : Via Nomentana CHIUSA al traffico tra via I°Maggio e via Vico ????Deviati #bus #linea337 ?? P… - LuceverdeRoma : ??????#Roma #traffico -Via Pontina code a tratti tra Spinaceto e Castel Romano > Latina #luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 24-07-2020 ore 20:00 RomaDailyNews Il futuro del trasporto pubblico viaggia in 5G

Il progetto #Roma5G si amplia con la sperimentazione, nell’ambito del trasporto pubblico e della sicurezza urbana, del primo autobus connesso in 5G e alcuni scenari applicativi ad esso connessi. Il pr ...

Ai Milano-Napoli, chiusure notturne del casello di Orvieto

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa la stazione di Orvieto, nei seguenti giorni e con le seguen ...

Il progetto #Roma5G si amplia con la sperimentazione, nell’ambito del trasporto pubblico e della sicurezza urbana, del primo autobus connesso in 5G e alcuni scenari applicativi ad esso connessi. Il pr ...Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa la stazione di Orvieto, nei seguenti giorni e con le seguen ...