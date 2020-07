Setti: “Kumbulla all’Inter o alla Lazio? Non lo so, si deciderà nei prossimo 15 giorni” (Di sabato 25 luglio 2020) Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay del futuro di Marash Kumbulla: “Lazio o Inter? Non lo so, vediamo: sarà una bella lotta. Abbiamo certe richieste, per noi l’importante è che siano contenti il giocatore e la società. E’ una cosa che si deciderà nei prossimi 10-15 giorni”. FOTO: Zimbio L'articolo Setti: “Kumbulla all’Inter o alla Lazio? Non lo so, si deciderà nei prossimo 15 giorni” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

