Sarri: «Devo essere io ad adattarmi alle caratteristiche dei giocatori» (Di sabato 25 luglio 2020) La conferenza stampa di Sarri, tratta da tuttojuve.com Nella partita di domani vede il fatto che va portata a casa a tutti i costi? “Noi in tutte la partite che facciamo vediamo la possibilità e la voglia di portare a casa punti. C’è la volontà di andare all’obiettivo senza perdere la testa, abbiamo fino al 2 agosto per arrivarci. Domani è una possibilità, dobbiamo giocare con combattività per arrivare all’obiettivo perché come ho sempre detto andarci vicino conta zero”. A proposito dei cali fisici come ha detto lei dopo Udine… “Io non ho mai parlato di cali fisici, forse ti confondi con qualche altro allenatore. A Udine abbiamo fatto 11 km”. La preparazione è finalizzata alla Champions? “Non stiamo facendo nessuna preparazione perché ... Leggi su ilnapolista

