Salvo Pogliese scrive ai catanesi: “Non lascio la nave in tempesta. Non sono Schettino!” (Di sabato 25 luglio 2020) “Per me sarebbe molto più semplice abbandonare la nave nel mare in tempesta. Per dare serenità a me e alla mia famiglia. Ma io non sono Schettino!”. Amareggiato per una sentenza ingiusta, il sindaco di Catania, Salvo Pogliese ha scritto una lettera aperta ai suoi concittadini. Da ieri è sospeso dall’incarico dopo la condanna in prima grado a quattro anni e tre mesi per peculato nell’ambito del processo per ‘spese pazze’ all’Ars. Pogliese: non abbandono la nave, non sono Schettino Nella lunga missiva, pubblicata integralmente su Facebook, il primo cittadino della città etnea rivendica il suo amore per Catania. E spiega le ragioni che lo spingono a restare in ... Leggi su secoloditalia

