"Salvini un cazzaro dozzinale". L'attacco di Dibba sul caso camici, citando Almirante (Di sabato 25 luglio 2020) Alessandro Di Battista attacca il leader della Lega Matteo Salvini dopo le dichiarazioni dell’ex ministro sull’inchiesta camici in Lombardia. ”‘Siamo stufi di queste indagini ad orologeria’. Così Salvini - uno degli uomini più banali, politicamente vili e conformisti d’Italia - ha appena commentato l’inchiesta che coinvolge il leghista Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia. L’inchiesta riguarda un appalto assegnato proprio da Regione Lombardia ad una società che produce camici e che appartiene al cognato di Fontana (la moglie di Fontana detiene il 10% della stessa società). L’ipotesi di reato è frode in pubbliche forniture. Nell’attesa di capirci di più sull’inchiesta (Fontana è innocente fino ad ... Leggi su huffingtonpost

ManlioDS : Capite perché in Italia lo chiamano il “cazzaro” e all’estero lo nominano tra i primi 3 bufalari al mondo? Non c’è… - AndreaScanzi : Così è davvero troppo. Si vola! In un giorno solo, doppia ristampa. Per I cazzari del virus (settima in un mese) e… - DanceDa53657923 : @RegLombardia Lo spirito Lombardo:Francesco Gelataio,Salvini Cazzaro,Fontana Indagato,Gallera Incompetente...Lo spi… - mcristinafiori : Mi fa più ridere di una barzelletta Salvini un cazzaro dozzinale L’attacco di Dibba sul caso camici, citando Almi… - DMALAGIGI2 : QUESTE PAROLE LE SENTO SOLO DA LUI ORMAI! Il giorno in cui Salvini non verrà più trattato da fascista ma da quel ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini cazzaro Caso camici, Di Battista vs Salvini: "Cazzaro dozzinale" Adnkronos Lombardia, Salvini: "Basta indagini a orologeria"

"Ne abbiamo abbastanza di queste indagini a orologeria e a senso unico. La Lombardia, i suoi morti e le sue istituzioni meritano rispetto, siamo stufi". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, n ...

Alessandro Di Battista: “Salvini? Un personaggio molto sopravvalutato”

“Un personaggio molto sopravvalutato” ha proseguito Di Battista, “in un paese normale un leader che ogni giorno parla di legalità rispetto al tema dell’immigrazione, che va a Capaci a rendere omaggio ...

"Ne abbiamo abbastanza di queste indagini a orologeria e a senso unico. La Lombardia, i suoi morti e le sue istituzioni meritano rispetto, siamo stufi". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, n ...“Un personaggio molto sopravvalutato” ha proseguito Di Battista, “in un paese normale un leader che ogni giorno parla di legalità rispetto al tema dell’immigrazione, che va a Capaci a rendere omaggio ...