Roma-Fiorentina, i convocati di Iachini: out Dragowski (Di sabato 25 luglio 2020) Sono ventiquattro i calciatori convocati da Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, per il match esterno dello Stadio Olimpico contro la Roma. L’allenatore viola dovrà rinunciare non solo allo squalificato Castrovilli ma anche al portiere titolare Dragowski. Tra i pali arriva la seconda convocazione consecutiva per Niccolò Chiorra, classe 2001. I convocati PORTIERI – Brancolini, Chiorra, Terracciano. DIFENSORI – Caceres, Ceccherini, Dalbert, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti, Terzic. CENTROCAMPISTI – Agudelo, Badelj, Duncan, Ghezzal, Pulgar. ATTACCANTI – Chiesa, Cutrone, Kouamé, Ribery, Sottil, Vlahovic Leggi su sportface

