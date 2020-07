“Querelato!”. Furia Giancarlo Magalli. Il conduttore passa all’attacco e spiffera tutto (Di sabato 25 luglio 2020) Giancarlo Magalli è una iena. Il conduttore de ‘I fatti vostri’ non è nuovo a liti con gli ex colleghi e questa volta è passato al contrattacco con tanto di querela. Storica la lite con Adriana Volpe, scaturita durante una puntata del programma di Rai Uno davanti a tutti i telespettatori. Nel 2017 Adriana precisò l’età di Giancarlo Magalli beccandosi dal conduttore una sFuriata in diretta e un paio di settimane fa la conduttrice, insieme al collega Alessio Viola, a ‘Ogni mattina’ ha ripreso la scena in chiave ironica. “Alessio, è il tuo compleanno, 45 anni! Auguri!”, aveva detto la Volpe al collega, che le aveva risposto: “Ma che hai detto il numero? Ma ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : “Querelato” Furia Comunicati politici e associazioni UsCatanzaro.net