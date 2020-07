Piazza del Popolo si fa bella di notte con le nuove luci a led |VIDEO (Di sabato 25 luglio 2020) «La potenza della luce e il fascino dell'arte. Continua il lavoro per dare risalto alle bellezze che Roma offre attraverso le nuove illuminazioni. Ieri sera abbiamo inaugurato la rinnovata illuminazione artistica di Piazza del Popolo: nuovi proiettori di luci a LED di ultima generazione con ottiche di precisione illuminano ora l'obelisco al centro della Piazza e la storica Fontana dei Leoni, costituita da quattro vasche alla base dell'obelisco, e di altre due fontane situate ai lati della Piazza: la Fontana della Dea Roma e la Fontana del Nettuno». Così la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook. «Adesso l'intera area a due passi da Villa Borghese e dall'affaccio del Pincio, ha un aspetto ancora più suggestivo e affascinante. Si ... Leggi su iltempo

