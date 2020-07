Oroscopo 25 luglio 2020: più razionalità per i Leone, i Sagittario arginerete dei problemi (Di sabato 25 luglio 2020) L’Oroscopo del 25 luglio denota un periodo molto delicato e pieno di decisioni da prendere per alcuni segni. Altri, invece, saranno in procinto di portare a termine u obiettivo a cui stanno lavorando da tanto. Previsioni 25 luglio da Ariete a Vergine Ariete. Oggi potreste sentirvi come un elefante in una stanza piena di cristalli. Prestate molta attenzione a come vi muoverete e alle parole che userete. Le relazioni che sono in crisi da un po’ potrebbero giungere ad un punto di rottura definitivo. Nel lavoro ci vuole ancora un po’ di pazienza. Toro. Il caldo e la stanchezza sicuramente non giocano a vostro favore e contribuiscono a farvi perdere la concentrazione. Sul lavoro, però, dovete cercare di essere più attenti e riflessivi. In amore il periodo è positivo, c’è una grande voglia ... Leggi su kontrokultura

