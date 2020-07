Nei sondaggi Giorgia Meloni non si ferma più (Di sabato 25 luglio 2020) Sono i sondaggi post Consiglio europeo, dopo la 5 giorni di Giuseppe Conte al tavolo dei leader Ue per strappare l’intesa sul Recovery Fund. Ipsos sul Corriere della Sera registra un beneficio in termini di consenso per il Governo Conte. Di contro, tra i partiti, c’è una protagonista assoluta: è Giorgia Meloni, inarrestabile nella sua ascesa. Tallona i 5 stelle e il Pd, vede persino la vetta della Lega, ormai a 5 punti. sondaggio, i partiti: FdI di Meloni al 18%, a 5 punti dalla Lega di Salvini ( 23,1%). Pd al 19,6%, M5S al 18,9% - https://t.co/Epm8XDNDLChttps://t.co/GIpKkFpOvZ— Nando Pagnoncelli (@NPagnoncelli) July 24, 2020 Il Governo. l’indice di gradimento fa segnare un aumento di 4 punti, passando da 57 a 61, il livello più elevato del ... Leggi su huffingtonpost

