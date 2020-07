Napoli-Sassuolo 2-0: Allan raddoppia, Dries Mertens squalificato per l’Inter (Di sabato 25 luglio 2020) Il Napoli torna in campo al San Paolo contro il Sassuolo nella terzultima giornata del campionato. Gli azzurri vanno in vantaggio dopo 8 minuti con Elseid Hysaj, che si accentra da sinistra, accenna il passaggio in area e poi batte Andrea Consigli sul secondo palo, trovando il primo goal in Serie A. La squadra di Gennaro Gattuso cerca di mettere al sicuro il risultato con Lorenzo Insigne, che però sfiora il palo. Il Sassuolo decide quindi di uscire allo scoperto e sfiora per due volte il pari. Al 32′ Filip Djuricic viene pescato bene in area e supera David Ospina, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. 5 minuti più tardi Hamed Traorè consegna un altro pallone al serbo, che vede invalidarsi nuovamente la rete, stavolta per offside del compagno. All’intervallo si rimane così ... Leggi su calciomercato.napoli

InvictosSomos : FT. Napoli 2-0 Sassuolo. ? Min 08. Gol del Napoli. ? Min 32. Gol anulado Sassuolo. ? Min 37. Gol anulado Sassuolo.… - DiMarzio : #NapoliSassuolo - Record di gol annullati a #DeZerbi - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliSassuolo ?? - biielfcb : RT @InvictosSomos: FT. Napoli 2-0 Sassuolo. ? Min 08. Gol del Napoli. ? Min 32. Gol anulado Sassuolo. ? Min 37. Gol anulado Sassuolo. ? Mi… - ChrisBrey1 : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Napoli-Sassuolo 2-0 -