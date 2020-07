Live Genoa-Inter 0-0: Conte rilancia Lukaku e Lautaro (Di sabato 25 luglio 2020) Va in scena a Marassi il match tra Genoa ed Inter, 36esima giornata di Serie A. I rossoblù vengono dal derby vinto ai danni della Sampdoria giocato mercoledì scorso, grazie al quale... Leggi su ilmattino

The_Mechanic808 : Free HD Live Streams - Serie A: ??- Genoa vs Inter Milan -?? ??- Napoli vs Sassuolo -?? ???? Live:… - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa - Inter, il primo tempo della gara del Ferraris (live) - charliemchouse : Genoa - Inter, il primo tempo della gara del Ferraris (live) - SkySport : Inizia Genoa-Inter Segui il LIVE ? #GenoaInter Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA #SkySport - StnYani : Inter vs Genoa • TRASMISSIONE IN DIRETTA Genoa vs Inter • Prossimamente ??Clicca qui Link HD TV??… -