L'Inter torna alla vittoria trascinata da Lukaku, ora il Genoa rischia (Di sabato 25 luglio 2020) AGI - L'Inter torna a vincere dopo due pareggi di fila e lo fa battendo il Genoa per 3-0. Decisiva la doppietta di Lukaku e il gol di Sanchez. Tre punti che permettono ai nerazzurri di tornare secondi scavalcando l'Atalanta, oltre ad accorciare momentaneamente sulla Juve capolista (-4); per quanto riguarda la formazione ligure invece ko pesante in chiave salvezza, con il Lecce che domani potrebbe portarsi a -1 vincendo con il Bologna. L'inizio di gara è molto equilibrato, tant'è che nessuna delle due formazioni riesce ad avere il predominio territoriale. I primi a farsi vedere sono i rossoblu all'8' con Pinamonti, che stacca bene sul cross di Criscito indirizzando di poco a lato. Il primo vero squillo ospite invece arriva al 22': Brozovic riceve al limite dopo un contropiede orchestrato da ... Leggi su agi

