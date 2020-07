L’indagine su Attilio Fontana, spiegata (Di sabato 25 luglio 2020) Il presidente della Regione è accusato di “frode in pubbliche forniture” per la storia dei camici forniti alla Lombardia dall’azienda di suo cognato Leggi su ilpost

rojoazul86 : L'indagine su Attilio Fontana, spiegata - Il Post - zazoomblog : Come Salvini tenta di buttarla in caciara sui camici di Regione Lombardia e l’indagine su Attilio Fontana -… - clikservernet : Come Salvini tenta di buttarla in caciara sui camici di Regione Lombardia e l’indagine su Attilio Fontana - Noovyis : (Come Salvini tenta di buttarla in caciara sui camici di Regione Lombardia e l’indagine su Attilio Fontana) Playhi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’indagine Attilio Inchiesta camici in Lombardia: Fontana potrebbe aver avuto "un ruolo attivo" AGI - Agenzia Italia