Lecce, Liverani: “Solo un risultato a disposizione. Io e Sinisa siamo simili” (Di sabato 25 luglio 2020) Vigilia di match per il Lecce di Liverani che al Dall'Ara affronterà il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Dopo la vittoria sul Brescia i giallorossi hanno bisogno ancora di tre punti per proseguire il sogno Serie A.LE PAROLE DI Liveranicaption id="attachment 967217" align="alignnone" width="300" Liverani Lecce (getty images)/captionQueste le parole di Liverani in conferenza stampa: "Sappiamo di avere a disposizione un solo risultato, lo sapevamo già dopo aver perso lo scontro diretto di Genova. Noi dobbiamo fare il nostro dovere e provare a vincerle tutte: questo deve essere lo spirito, partita per partita. Abbiamo una gara difficile contro il Bologna, due settimane fa ha vinto a San Siro contro l'Inter e vuol dire che ha ... Leggi su itasportpress

