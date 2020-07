Inter, Lukaku: «Vogliamo vincere l’Europa League» (Di sabato 25 luglio 2020) Romelu Lukaku ha parlato al termine della partita vinta contro il Genoa: le dichiarazioni dell’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Genoa. PRESTAZIONE – «A livello personale sono contento, ma a livello collettivo possiamo fare di più. Non è facile arrivare secondi, ma dobbiamo arrivare più in alto possibile. E io voglio aiutare la squadra più che posso». OBIETTIVI – «Abbiamo perso troppi punti quest’anno, ma questo gruppo è giovane e ha voglia di crescere. Dobbiamo concludere al meglio la stagione e fare bene in Europa League. Adesso affrontiamo due buone squadre, e vedremo dove siamo. Poi ci sarà l’Europa ... Leggi su calcionews24

